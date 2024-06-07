Microsoft отказалась извиняться за дыры в безопасности функции Recall

По словам Павана Давулури (Pavan Davuluri) из блога Window Experience Blog, изменения включают в себя переработанный процесс настройки для ПК Copilot+, в котором пользователи должны сами выбрать способ использования Recall, а в противном случае он остается отключенным по умолчанию. Кроме того, регистрация в Windows Hello теперь обязательна для включения Recall.

Снимки Recall будут расшифрованы и станут доступны только после аутентификации пользователя. База данных поискового индекса также была зашифрована для усиления защиты данных.

Эти изменения происходят на фоне стремления Microsoft восстановить доверие после критики недостатков безопасности Recall. Будет интересно посмотреть, насколько эффективна такая тактика.