Microsoft открыла исходный код BASIC

Эта версия датируется серединой 1978 года и поддерживает Commodore PET, KIM-1 и ранние модели Apple.

Версия была известна сообществу и раньше, но теперь можно использовать её легально, без вопросов лицензирования, пишут СМИ. При этом это не первый случай, когда Microsoft удивляет общественность открытием старых продуктов (недавно было обновление MS-DOS), а значит и не последний.