Microsoft открыла исходный код BASIC

Опубликовано 06 сентября 2025, 19:301 мин.
Microsoft открыла исходный код BASICДля того самого 6502
Существовали давно 8-битные компьютеры 1970-х годов, которые запускались прямо в интерпретаторе BASIC, без привычных современных операционных систем. Одним из самых популярных поставщиков BASIC тогда была Microsoft. Их версии использовались в компьютерах Commodore, Apple и многих других. Теперь Microsoft сделала версию 1.1 BASIC для процессора 6502 открытой под лицензией MIT.
Эта версия датируется серединой 1978 года и поддерживает Commodore PET, KIM-1 и ранние модели Apple.
Версия была известна сообществу и раньше, но теперь можно использовать её легально, без вопросов лицензирования, пишут СМИ. При этом это не первый случай, когда Microsoft удивляет общественность открытием старых продуктов (недавно было обновление MS-DOS), а значит и не последний.