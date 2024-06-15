Microsoft отложила запуск Windows Recall на фоне опасений по поводу безопасности

Изначально Microsoft планировала выпустить Windows Recall с ближайшим обновлением Однако теперь компания заявляет, что функция появится позже, сначала в виде предварительной версии в программе Windows Insider, а затем в более широком масштабе.

Несмотря на эту неудачу, компьютеры Copilot+ будут оснащены другими ИИ-функциями, включая перевод надписей в реальном времени, улучшенные эффекты Windows Studio, Cocreator в Paint и генератор изображений в Photos. Эти возможности в сочетании с SoC Snapdragon X обещают «значительный прирост производительности и эффективности», отмечают СМИ.