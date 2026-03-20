Microsoft передумала принудительно ставить ИИ 365 Copilot на ПК с Windows

Опубликовано 20 марта 2026, 16:10
Microsoft передумала принудительно ставить ИИ 365 Copilot на ПК с WindowsРазворот на 180 градусов
Microsoft приняла неожиданное в «эру ИИ» решение: она временно отказывается от планов автоматически устанавливать Microsoft 365 Copilot на компьютеры с Windows. Причины решения официально не называются.
© Microsoft
Ранее предполагалось, что программа, объединяющая ИИ из Word, Excel и PowerPoint, появится на устройствах пользователей сама собой.
Вот только после начала тестового распространения в декабре компания столкнулась с негативной реакцией в Сети. Оно и понятно, кому понравится, когда софт устанавливается на компьютеры без явного разрешения.
Если Copilot уже установилось на ваш компьютер, оно останется там. Удалить можно самостоятельно. Microsoft не будет этому препятствовать.