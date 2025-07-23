Microsoft переманила специалистов из Google DeepMind для развития своего ИИ

Microsoft переманила специалистов из Google DeepMind для развития своего ИИCopilot
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Так, Амар Субраманя, проработавший в Google 16 лет, недавно стал вице-президентом Microsoft AI. Он занимался разработкой ассистента Gemini в Google, а теперь работает над Copilot и Bing.
Другой опытный сотрудник Google DeepMind, Адам Садовски, тоже перешёл в Microsoft, где теперь занимает руководящую позицию. Ранее в этом месяце Сонал Гупта и Джонас Ротфусс из DeepMind также присоединились к команде Microsoft AI.
Этот отток талантов происходит на фоне жёсткой конкуренции крупных технологических компаний за лучших специалистов в области искусственного интеллекта. Например, Meta* предлагала сотрудникам OpenAI огромные бонусы, а Google купила стартап Windsurf за $ 2,4 млрд.
Руководит ИИ-группой Microsoft Мустафа Сулейман, один из основателей DeepMind, который перешёл в Microsoft в прошлом году.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена