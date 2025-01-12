Приложения
Опубликовано 12 января 2025, 03:45
1 мин.

Microsoft подала в суд на людей, создавших сервис для обмана её ИИ

Для создания контента на основе ИИ
Microsoft подала в суд на трех человек, обвиняемых в создании платформы "взлом как услуга", которая использовала службы ИИ компании для “создания вредоносного контента”. Обвиняемые обходили меры безопасности Microsoft и даже взламывали учетные записи обычных клиентов, чтобы позволить другим лицам получать доступ к платформе в незаконных целях.
Microsoft подала в суд на людей, создавших сервис для обмана её ИИ
© Ferra

“В жалобе, поданной в Восточном округе Вирджинии, мы добиваемся действий по пресечению деятельности киберпреступников, которые намеренно разрабатывают инструменты, специально предназначенные для обхода защитных ограждений служб генеративного ИИ, включая Microsoft, для создания оскорбительного и вредоносного контента”, - заявили в компании.

Сервис, действовавший с июля по сентябрь 2024 года, содержал подробные инструкции по использованию инструментов для создания нелегального контента. Злоумышленники якобы использовали недокументированные API Microsoft и скомпрометированные API-ключи для доступа к серверам Azure компании, обходя встроенные средства контроля безопасности, предназначенные для “предотвращения создания вредоносного контента”.

Microsoft также подала в суд на семь человек, которые предположительно пользовались сервисом.

Источник:Microsoft
Автор:Максим Многословный
Теги:
#суд
,
#Microsoft