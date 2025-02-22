Microsoft подготовилась к релизу ИИ-модели GPT нового поколения

Опубликовано 22 февраля 2025, 20:251 мин.
Microsoft подготовилась к релизу ИИ-модели GPT нового поколенияОт OpenAI
Microsoft готовится к серьезному обновлению ИИ, поскольку OpenAI готовится выпустить языковую модель следующего поколения GPT-4,5, возможно, уже на следующей неделе. Эта модель под кодовым названием «Орион», как ожидается, будет более мощной, чем ее предшественница GPT-4. Она также станет последней моделью OpenAI перед ожидаемым запуском GPT-5, который принесет еще больше улучшений.
Microsoft должна получить код GPT-5 в мае, хотя сроки могут измениться. Изначально OpenAI планировала запустить GPT-4.5 в конце 2024 года, но вместо этого сосредоточилась на разработке моделей, способных на рассуждения, которые требуют меньше обучения и могут давать более эффективные результаты.
Одна из проблем, с которой столкнулась Microsoft, — интеграция GPT-4o со своими службами ИИ Azure, особенно для функций речи и перевода. Однако инженеры работают над решением этих проблем.