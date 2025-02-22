Microsoft подготовилась к релизу ИИ-модели GPT нового поколения

Microsoft должна получить код GPT-5 в мае, хотя сроки могут измениться. Изначально OpenAI планировала запустить GPT-4.5 в конце 2024 года, но вместо этого сосредоточилась на разработке моделей, способных на рассуждения, которые требуют меньше обучения и могут давать более эффективные результаты.

Одна из проблем, с которой столкнулась Microsoft, — интеграция GPT-4o со своими службами ИИ Azure, особенно для функций речи и перевода. Однако инженеры работают над решением этих проблем.