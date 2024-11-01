Microsoft показала сильные результаты за квартал, несмотря на большие траты в ИИ

Опубликовано 01 ноября 2024, 15:001 мин.
Microsoft показала сильные результаты за квартал, несмотря на большие траты в ИИИ останавливаться компания не планирует
Microsoft отчиталась о сильном квартале, опровергнув опасения некоторых аналитиков по поводу значительных инвестиций в ИИ. Доход технологического гиганта вырос на 16% в годовом исчислении до 65,6 миллиарда долларов, а прибыль увеличилась на 11%.
Ключевым драйвером роста стали Azure и другие облачные сервисы, которые показали рост выручки на 33%, причем 12% из них приходится на продукты и услуги, связанные с ИИ.
Игровое подразделение Microsoft также впечатлило, увеличив выручку от контента и услуг на 61% в годовом исчислении, несмотря на 29%-падение продаж аппаратного обеспечения. Этот рост отчасти можно объяснить недавним приобретением Activision.
Следующий квартал должен стать еще сильнее, потому что у Activision недавно вышла Call Of Duty, которую многие ждали.