Microsoft показала сильные результаты за квартал, несмотря на большие траты в ИИ

Ключевым драйвером роста стали Azure и другие облачные сервисы, которые показали рост выручки на 33%, причем 12% из них приходится на продукты и услуги, связанные с ИИ.

Игровое подразделение Microsoft также впечатлило, увеличив выручку от контента и услуг на 61% в годовом исчислении, несмотря на 29%-падение продаж аппаратного обеспечения. Этот рост отчасти можно объяснить недавним приобретением Activision.

Следующий квартал должен стать еще сильнее, потому что у Activision недавно вышла Call Of Duty, которую многие ждали.