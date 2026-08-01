Microsoft полностью переделает открываемое правой кнопкой мыши меню в Windows 11

Сейчас меню захламлено ярлыками от самой системы и установленных программ. Из-за этого оно открывается с заметной задержкой. В обновлённом варианте разработчики хотят показывать «только самые нужные команды».

Пользователи также смогут сами выбирать, какие пункты показывать, какие скрывать и в каком порядке их располагать. Для этого внизу меню появится специальная кнопка «Настроить».