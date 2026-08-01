Приложения
Опубликовано 01 августа 2026, 14:48
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Microsoft полностью переделает открываемое правой кнопкой мыши меню в Windows 11

Наконец-то
С момента выхода Windows 11 одна из главных жалоб пользователей — меню, что появляется при нажатии правой кнопкой мыши. Оно, как пишут люди, медленно открывается и переполнено лишними пунктами. Теперь, сообщают СМИ, Microsoft намерена это исправить.
Microsoft полностью переделает открываемое правой кнопкой мыши меню в Windows 11

© Microsoft

По данным профильных изданий, компания работает над полной переработкой этого меню. Новая версия будет «компактной, быстрой и, что самое важное, настраиваемой».

Microsoft полностью переделает открываемое правой кнопкой мыши меню в Windows 11

© Digital Trends

Сейчас меню захламлено ярлыками от самой системы и установленных программ. Из-за этого оно открывается с заметной задержкой. В обновлённом варианте разработчики хотят показывать «только самые нужные команды».

Пользователи также смогут сами выбирать, какие пункты показывать, какие скрывать и в каком порядке их располагать. Для этого внизу меню появится специальная кнопка «Настроить».

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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