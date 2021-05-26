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Сегодня в 13:00
Microsoft пообещала сделать браузер Edge «самым производительным» на Windows 10
И случится это уже совсем скоро
В сети появилась информация о ближайших планах Microsoft. Оказалось, что обновление Windows 10, которое выйдет на этой неделе, сделает собственный браузер компании — Edge — «самым производительным браузером для Windows 10».
Так, например, в Edge 91 будут добавлены как минимум две новые функции — «Спящие вкладки» и «Ускорение запуска». Первая позволит увеличить производительность браузера за счёт освобождения системных ресурсов. Microsoft заверяет, что потребление памяти снизится на 82%.
Вторая функция позволит основным процессам браузера постоянно работать в фоновом режиме Windows.
Отметим, что после релиза Chromium-версии Edge в 2020 году, редмондская компания создала более 5300 коммитов в проекте свободно распространяемого движка.