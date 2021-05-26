Microsoft пообещала сделать браузер Edge «самым производительным» на Windows 10

Так, например, в Edge 91 будут добавлены как минимум две новые функции — «Спящие вкладки» и «Ускорение запуска». Первая позволит увеличить производительность браузера за счёт освобождения системных ресурсов. Microsoft заверяет, что потребление памяти снизится на 82%.

Вторая функция позволит основным процессам браузера постоянно работать в фоновом режиме Windows.

Отметим, что после релиза Chromium-версии Edge в 2020 году, редмондская компания создала более 5300 коммитов в проекте свободно распространяемого движка.