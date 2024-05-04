Microsoft поставила на паузу обновления ИИ Copilot для Windows 11

Windows Insider пишет, что было принято решение о «дальнейшей доработке» Copilot на основе отзывов пользователей. Существующие пользователи не пострадают, и Copilot продолжит работать в обычном режиме.

Эта новость следует за амбициозными планами Microsoft на 2024 год, названный «годом ПК с искусственным интеллектом».

Ожидается, что на мероприятии 20 мая будет представлено несколько разработок:

— Новые ноутбуки Surface. Работающие на процессорах Snapdragon, эти ноутбуки будут работать под управлением Windows и напрямую конкурировать с MacBook Air на базе M3.

— Приложение AI Explorer. Это приложение, по слухам, может напоминать старую функцию Windows 10 Timeline, позволяя пользователям возобновлять выполнение задач на разных устройствах и потенциально интегрируя функции искусственного интеллекта.

— Расширенные функции Copilot. Хотя конкретные детали пока не разглашаются, Microsoft может представить улучшенные пользовательские интерфейсы для Copilot. Среди ранее протестированных функций — анимированные значки на панели задач, указывающие на доступность Copilot, и всплывающее окно для более удобного взаимодействия.