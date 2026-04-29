Microsoft потеряет эксклюзивный доступ к ИИ-моделям OpenAI

Компания получила доступ к разработкам OpenAI до 2032 года, но уже без полной эксклюзивности. OpenAI может работать и с другими облачными платформами.

При этом Microsoft остаётся главным партнёром OpenAI в облачных технологиях. Большая часть сервисов по-прежнему будет работать через Azure, хотя OpenAI также развивает собственные дата-центры.

Новое соглашение также решает проблему с Amazon. OpenAI обещала ранее предоставить AWS эксклюзивный доступ к некоторым технологиям (противоречило договору с Microsoft и могло привести к судебному спору). Теперь ограничения сняты.