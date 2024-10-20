Microsoft потеряла логи безопасности за две недели

Эта потеря вызывает особую обеспокоенность, поскольку журналы безопасности имеют важное значение для обнаружения несанкционированного доступа и потенциальных вторжений, пишут СМИ. Без этих журналов защитникам сети может быть сложно выявить угрозы безопасности в период отключения.

Microsoft признала проблему и указала, что откатила изменение сервиса для её устранения. Затронутые пользователи были уведомлены, но доступ к конкретным деталям о проблеме, похоже, ограничен.