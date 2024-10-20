Microsoft потеряла логи безопасности за две недели

Опубликовано 20 октября 2024, 01:301 мин.
Microsoft потеряла логи безопасности за две неделиОблачных продуктов
Microsoft уведомила своих клиентов о потере более двух недель журналов безопасности для нескольких облачных продуктов из-за сбоя в работе внутренних мониторинговых агентов. Перерыв в ведении журналов произошёл с 2 по 19 сентября и затронул критически важные сервисы, такие как Microsoft Entra, Sentinel, Defender for Cloud и Purview. Компания заверила клиентов, что потеря логов не является следствием «инцидента с безопасностью», а вызвана внутренней операционной ошибкой.
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Эта потеря вызывает особую обеспокоенность, поскольку журналы безопасности имеют важное значение для обнаружения несанкционированного доступа и потенциальных вторжений, пишут СМИ. Без этих журналов защитникам сети может быть сложно выявить угрозы безопасности в период отключения.
Microsoft признала проблему и указала, что откатила изменение сервиса для её устранения. Затронутые пользователи были уведомлены, но доступ к конкретным деталям о проблеме, похоже, ограничен.