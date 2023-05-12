Microsoft потребуется почти год для исправления новой уязвимости в Windows

Оно включит исправление по умолчанию, что, кстати, сделает старые загрузочные диски не загружаемыми на ПК с исправленной Windows.

А пока что исправление поставляется с «уникальной» оговоркой. В отличие от большинства высокоприоритетных исправлений Windows, это обновление будет отключено по умолчанию в течение нескольких месяцев после установки и сделает текущие загрузочные носители Windows не загружаемыми. Реализация исправления требует необратимых изменений в менеджере загрузки Windows.

Чтобы обеспечить сохранение работоспособности пользовательских систем, Microsoft планирует поэтапно распространять обновление в течение следующих нескольких месяцев.

Первая версия требует непосредственного вмешательства пользователя, включая установку майских обновлений безопасности и ручной пятиэтапный процесс применения и проверки «файлов отзыва», которые обновляют загрузочный раздел EFI и реестр системы.

Secure Boot, функция, включенная по умолчанию на большинстве ПК с Windows, предотвращает выполнение вредоносного кода до загрузки операционной системы.