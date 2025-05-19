Microsoft представила инструмент для быстрого доступа в Windows

Опубликовано 19 мая 2025, 12:001 мин.
Microsoft представила инструмент для быстрого доступа в WindowsCommand Palette
Microsoft выпустила Command Palette — обновлённую версию своего лаунчера PowerToys Run, предназначенного для «опытных пользователей» Windows. Этот инструмент, напоминающий функцию Spotlight на macOS, позволяет быстро находить приложения, файлы и выполнять команды с помощью клавиатуры.
© Microsoft
Command Palette упрощает работу: пользователь вводит запрос в строке поиска, и программа предлагает подходящие действия — от запуска приложений до поиска документов. Например, можно мгновенно открыть файл, перейти к системным настройкам или выполнить другие сложные команды.
По сравнению с PowerToys Run, запущенным пять лет назад, Command Palette предлагает улучшенную производительность и больше функций. Microsoft позиционирует его как инструмент для «продвинутых пользователей». Программа интегрируется с экосистемой Windows, поддерживая плагины для кастомизации.
Пока Command Palette доступен в рамках PowerToys, бесплатного набора утилит от Microsoft.