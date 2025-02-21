Разработанная в сотрудничестве с несколькими университетами, Magma объединяет визуальную и языковую обработку в единую систему.

Magma представляет две ключевые функции: Set-of-Mark, которая определяет объекты, с которыми она может взаимодействовать (например, кнопки или инструменты), и Trace-of-Mark, которая помогает ей изучать шаблоны движений.

Первые тесты показывают, что Magma демонстрирует хорошие результаты в бенчмарках, даже превосходя GPT-4V OpenAI в некоторых областях. Однако Microsoft признает, что ИИ все еще не справляется со сложными многоэтапными задачами. Компания планирует опубликовать код Magma на GitHub, чтобы исследователи могли глубже изучить его потенциал.