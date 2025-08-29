Microsoft представила свои первые модели ИИ

MAI-Voice-1 — это голосовая модель, способная за одну секунду генерировать аудио длительностью минуту на одной видеокарте. Она уже используется в некоторых продуктах Microsoft, например, в Copilot Daily, где ИИ озвучивает главные новости дня, и для создания подкастоподобных обсуждений.

MAI-1-preview создана для работы с текстом: она может понимать инструкции и давать полезные ответы на повседневные вопросы. Microsoft обучила её на примерно 15 000 графических процессоров Nvidia H100. Модель тестируется как в Copilot, так и на платформе для оценки ИИ LMArena.

Руководитель Microsoft AI Мустафа Сулейман отметил, что внутренние модели компании нацелены на обычных пользователей, а не на корпоративные задачи.