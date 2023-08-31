Microsoft прекращает поддержку приложения для написания кода на MacOS

Несмотря на то, что в течение следующего года будут выпускаться обновления безопасности и совместимости с платформами, в Visual Studio для Mac не будет добавлена новая поддержка фреймворков, IDE и языков программирования. Компания предлагает использовать IDE через Windows на виртуальной машине на Mac или в облаке.

Microsoft делает акцент на альтернативных возможностях для разработчиков macOS, выделяя недавно представленные C# Dev Kit, .NET MAUI и расширений Unity для VS Code, доступные в предварительной версии. Опыт использования этих инструментов будет улучшаться по мере перехода от предварительной версии к общей доступности.