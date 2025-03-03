Microsoft пресекла деятельность хакеров, злоупотреблявших ИИ компании

Ариан Ядегарния («Fiz») — Иран

Алан Крысяк («Drago») — Великобритания

Рики Юэнь («cg-dot») — Гонконг, Китай

Фат Фунг Тан («Asakuri») — Вьетнам.

Эти люди входили в состав киберпреступной группы Storm-2139, которая использовала украденные учетные данные для незаконного доступа к сервисам искусственного интеллекта. Они модифицировали инструменты ИИ, перепродавали доступ и предоставляли инструкции по созданию вредоносного контента, включая интимные изображения знаменитостей без согласия.

В декабре 2024 года Microsoft начала расследование и подала иск против 10 неустановленных лиц за нарушение американских законов и политики компании. С тех пор компания захватила ключевую инфраструктуру, нарушив работу группировки и вызвав внутренние конфликты и утечки среди ее членов.