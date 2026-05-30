Microsoft пригрозила «уголовкой» кибербезопаснику, что раскрыл её ошибки

30 мая 2026
Microsoft пригрозила «уголовкой» кибербезопаснику, что раскрыл её ошибкиВ программах компании
На Microsoft в Сети обрушилась критика. Компания пригрозила «уголовкой» исследователю безопасности по кличке Nightmare Eclipse. Специалист нашёл несколько серьёзных ошибок в продуктах Microsoft — в том числе в Windows Defender и в программе шифрования дисков BitLocker. Как пишут СМИ, он устал ждать, пока компания их исправит и опубликовал все данные и даже код, показывающий, как этими ошибками можно воспользоваться.
Microsoft назвала такое поведение «безответственным» и заявила, что исследователь «помог злоумышленникам». В ответ Nightmare Eclipse рассказал, что пытался связаться с Microsoft, но компания «плохо с ним обошлась» — отключила ему доступ к специальному порталу для сообщения об уязвимостях.
Эксперты по кибербезопасности и обычные пользователи соцсетей раскритиковали Microsoft. Так, одна из ветеранов отрасли, Кэти Муссурис, заявила, что угрозы компании приведут к обратному эффекту. Исследователи просто перестанут сообщать об уязвимостях, и в результате «пострадают все».