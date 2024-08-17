Microsoft приостановила агрессивную рекламу Windows 11 в Windows 10

Решение компании последовало за широкой реакцией пользователей, недовольных навязчивой рекламой и всплывающими окнами, которые досаждали им в течение последних нескольких месяцев. «Агрессия» была частью стратегии Microsoft по переходу пользователей на Windows 11, особенно в связи с приближением даты окончания поддержки Windows 10 14 октября 2025 года. Однако из-за большого количества негативных отзывов Microsoft прекратит показ этой рекламы.

Несмотря на паузу, компания не исключила возможности возобновления кампании ближе к дате окончания срока службы Windows 10.

Доля рынка Windows 11 недавно достигла рекордной отметки в 30%, во многом благодаря маркетингу Microsoft и растущему ажиотажу вокруг новых функций на основе ИИ, доступных только для ПК Copilot+.