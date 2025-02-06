Microsoft продолжила перенимать лучшие кадры по ИИ у Google DeepMind

Тальяссачи и Борсос работали над ИИ-инструментом Google NotebookLM и ИИ-ассистентом ASTRA, который может обрабатывать видео, аудио и текст в режиме реального времени. Миндерер специализируется на анализе изображений и будет помогать совершенствовать модели ИИ Microsoft. Все трое присоединятся к новому Исследовательскому институту искусственного интеллекта Microsoft в Цюрихе (Швейцария), где они будут участвовать в разработке следующей версии Copilot, ИИ-помощника Microsoft.

Глобальная гонка за талантами в области ИИ усиливается. Недавно Google заключила сделку с Character. AI на сумму 2,7 миллиарда долларов, чтобы вновь нанять ключевого исследователя, такие китайские компании, как Alibaba, тоже заманивают специалистов по ИИ высокими зарплатами.