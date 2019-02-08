Microsoft просит пользователей не использовать Internet Explorer

Компания Microsoft «убила» бренд Internet Explorer почти четыре года назад, выбрав Edge в качестве современного браузера для операционной системы Windows 10.

Браузер Internet Explorer продолжал жить в качестве этакой «заплатки» Windows для большей совместимости с бизнесом. Microsoft не поддерживала в нём соответствие современным сетевым стандартам, код браузера устарел.

Эксперт по кибербезопасности подразделения Windows в Microsoft Крис Джексон (Chris Jackson) опубликовал статью под названием «Риски использования Internet Explorer». В которой, фактически, просит перестать пользоваться Internet Explorer.

В то время как большинство потребителей давно перешли на Chrome, Firefox или Edge, некоторое количество бизнес-пользователей до сих пор полагаются на Internet Explorer для старых веб-приложений, которые не были модернизированы. Microsoft уже пыталась самыми разными способами побудить этих корпоративных пользователей усовершенствовать старые веб-приложения, но IT-администраторы предпочитают более простой путь — ничего не менять и сохранить Internet Explorer.

Крис Джексон отмечает, что Internet Explorer оставлен в Windows из соображений совместимости, а не потому что его можно использовать из дня в день.