Microsoft пыталась продать Bing компании Apple уже в 2018 году

Согласно судебным документам, Microsoft неоднократно активно пыталась наладить партнерство с Apple, стремясь сделать Bing поисковой системой по умолчанию на продуктах Apple. Google утверждает, что эти попытки, включая предложение продать Bing компании Apple в 2018 году, свидетельствуют о наличии конкуренции на поисковом рынке.

Судебные документы свидетельствуют о том, что в период с 2009 по 2020 год Microsoft по меньшей мере семь раз предлагала Apple использовать Bing в качестве поисковой системы по умолчанию. Однако Google утверждает, что Apple постоянно отклоняла эти предложения из-за опасений по поводу качества поиска Bing.

В этих документах также говорится о существующем и выгодном партнерстве Google с Apple, в рамках которого Google платит миллиарды долларов за то, чтобы оставаться поисковой системой по умолчанию на устройствах Apple. По некоторым данным, доходы от этой сделки стали одной из важнейших причин, по которым Apple никогда всерьез не рассматривала возможность приобретения Bing.

Освещая эти попытки Microsoft, Google стремится опровергнуть утверждения Министерства юстиции о монополии на поиск. Они утверждают, что наличие альтернативных вариантов, таких как Bing, и попытки Microsoft выйти на рынок свидетельствуют о существовании конкуренции. Однако важно отметить, что аргументы Google основаны на прошлых решениях Apple и не обязательно отражают текущую конкурентоспособность поискового рынка.