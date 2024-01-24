Microsoft раскритиковали за невозможность обновить Windows 11

В многочисленных сообщениях на форумах Microsoft говорится о том, что пользователи сталкиваются с сообщениями об ошибках 0×800f081f и 0×80 188 309. Конкретная причина проблем с установкой остается неясной, а официальная документация Microsoft не подтверждает наличие проблемы.

Пользователи безуспешно пытались устранить ошибку, в том числе запустить средство устранения неполадок. В некоторых случаях обновление достигает примерно 25% установки, после чего выдает сообщение об ошибке. Пользователи также сообщают о возможных проблемах со звуком, таких как заикание во время игр или Netflix, после установки обновления.