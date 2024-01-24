Microsoft раскритиковали за невозможность обновить Windows 11

Опубликовано 24 января 2024, 15:06
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Microsoft раскритиковали за невозможность обновить Windows 11У версии KB5034123 January 2024 заметили проблемы при установке
Последнее обновление Windows 11 KB5034123, выпущенное в январе 2024 года, как сообщается, столкнулось с проблемами при установке у некоторых пользователей.
В многочисленных сообщениях на форумах Microsoft говорится о том, что пользователи сталкиваются с сообщениями об ошибках 0×800f081f и 0×80 188 309. Конкретная причина проблем с установкой остается неясной, а официальная документация Microsoft не подтверждает наличие проблемы.
Пользователи безуспешно пытались устранить ошибку, в том числе запустить средство устранения неполадок. В некоторых случаях обновление достигает примерно 25% установки, после чего выдает сообщение об ошибке. Пользователи также сообщают о возможных проблемах со звуком, таких как заикание во время игр или Netflix, после установки обновления.
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