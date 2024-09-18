Опубликовано 18 сентября 2024, 17:211 мин.
Microsoft рассказала о «российских фермах троллей»И при чем тут выборы в США
Microsoft заявила о раскрытии якобы «российских тролль-ферм», которые начали активнее «влиять предстоящие президентские выборы в США». В отчете подчеркивается, что эти «фермы троллей» специально «нацелены» на Камалу Харрис и Тима Вальца.
Усилия по дезинформации, утверждает компания, активизировались в конце августа и начале сентября: одна из «ферм» распространяла видеоролики, в которых «сторонники Харрис изображали нападение на участников митинга Трампа и обвиняли Харрис в инциденте со сбитым автомобилем в 2011 году». Другая ферма якобы переключала внимание общественности с Олимпийских игр 2024 года в Париже на создание другого «негативного контента о Харрис».
Этот отчет последовал за предыдущими «разоблачениями» Microsoft, в частности иранских хакеров, якобы пытавшихся атаковать советников кампании Трампа.