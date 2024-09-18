Microsoft рассказала о «российских фермах троллей»

Усилия по дезинформации, утверждает компания, активизировались в конце августа и начале сентября: одна из «ферм» распространяла видеоролики, в которых «сторонники Харрис изображали нападение на участников митинга Трампа и обвиняли Харрис в инциденте со сбитым автомобилем в 2011 году». Другая ферма якобы переключала внимание общественности с Олимпийских игр 2024 года в Париже на создание другого «негативного контента о Харрис».

Этот отчет последовал за предыдущими «разоблачениями» Microsoft, в частности иранских хакеров, якобы пытавшихся атаковать советников кампании Трампа.