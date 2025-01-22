Microsoft разрешила OpenAI пользоваться чужими облаками

Опубликовано 22 января 2025, 17:151 мин.
Microsoft разрешила OpenAI пользоваться чужими облакамиВычислительные мощности для ИИ
Microsoft и OpenAI скорректировали свое «партнерство», позволив OpenAI использовать вычислительные мощности других компаний. Ранее OpenAI ограничивалась облачными сервисами Microsoft Azure для своих потребностей в искусственном интеллекте. Новое соглашение дает Microsoft право первой предоставлять дополнительные вычислительные мощности, но позволяет OpenAI изучать и другие варианты.
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Несмотря на эти изменения, Microsoft по-прежнему обладает эксклюзивными правами на технологию OpenAI для таких продуктов, как Copilot, а API OpenAI остается эксклюзивным для Azure. Они также продолжат делиться доходами, причем Microsoft, как сообщается, будет получать 20% от доходов OpenAI.
Это изменение произошло после объявления о партнерстве между Arm, Microsoft, Nvidia, Oracle и OpenAI по строительству новых центров обработки данных в США.