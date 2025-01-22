Microsoft разрешила OpenAI пользоваться чужими облаками

Несмотря на эти изменения, Microsoft по-прежнему обладает эксклюзивными правами на технологию OpenAI для таких продуктов, как Copilot, а API OpenAI остается эксклюзивным для Azure. Они также продолжат делиться доходами, причем Microsoft, как сообщается, будет получать 20% от доходов OpenAI.

Это изменение произошло после объявления о партнерстве между Arm, Microsoft, Nvidia, Oracle и OpenAI по строительству новых центров обработки данных в США.