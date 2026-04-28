Microsoft разрешила отключать принудительные обновления Windows

Опубликовано 28 апреля 2026, 20:251 мин.
Microsoft разрешила отключать принудительные обновления WindowsПрактически навсегда
Скоро пользователям Windows 11 не придётся бояться, что обновление системы начнётся тогда, когда этого не нужно. Microsoft добавит в систему новую возможность: приостанавливать обновления на 35 дней, а потом снова продлевать этот срок. Сколько захотите.
© Ferra.ru
Раньше отсрочка была ограничена. Правда, Microsoft всё равно советует не забывать про них: большинство обновлений связаны с безопасностью системы.
Кроме того, теперь при выключении или перезагрузке компьютера система всегда будет предлагать вариант «выключить без обновлений».
В блоге представитель Microsoft пояснил, мол, люди часто жаловались, что обновления приходят в самый неподходящий момент и мешают работать.
На данный момент новые функции доступны только участникам программы Windows Insider. Но в ближайшее время их получат и обычные пользователи.