Microsoft разрешила отключать принудительные обновления Windows

Раньше отсрочка была ограничена. Правда, Microsoft всё равно советует не забывать про них: большинство обновлений связаны с безопасностью системы.

Кроме того, теперь при выключении или перезагрузке компьютера система всегда будет предлагать вариант «выключить без обновлений».

В блоге представитель Microsoft пояснил, мол, люди часто жаловались, что обновления приходят в самый неподходящий момент и мешают работать.

На данный момент новые функции доступны только участникам программы Windows Insider. Но в ближайшее время их получат и обычные пользователи.