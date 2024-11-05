Microsoft разыграет более $1 млн среди активных пользователей браузера Edge

Опубликовано 05 ноября 2024, 07:081 мин.
Microsoft разыграет более $1 млн среди активных пользователей браузера EdgeХитро
Microsoft объявила о грандиозной акции, чтобы привлечь больше пользователей к своему браузеру Edge и поисковой системе Bing.
Компания разыграет $1млн среди активных пользователей, а также предложит десять дополнительных призов по $10 тыс.
Для участия в розыгрыше достаточно установить Edge и регулярно пользоваться Bing, что увеличивает шансы на выигрыш — чем чаще использованы сервисы, тем больше «лотерейных билетов».
Microsoft делает всё возможное, чтобы оттеснить Google с его доминирующих позиций. В этом году компания активизировала свои попытки переманить пользователей, предлагая подобные бонусы и даже добавляя расширения Bing Wallpaper для браузера Chrome.
Для максимального участия пользователи могут установить Edge в качестве браузера по умолчанию и назначить Bing основной поисковой системой.