Microsoft разыграет более $1 млн среди активных пользователей браузера Edge

Компания разыграет $1млн среди активных пользователей, а также предложит десять дополнительных призов по $10 тыс.

Для участия в розыгрыше достаточно установить Edge и регулярно пользоваться Bing, что увеличивает шансы на выигрыш — чем чаще использованы сервисы, тем больше «лотерейных билетов».

Microsoft делает всё возможное, чтобы оттеснить Google с его доминирующих позиций. В этом году компания активизировала свои попытки переманить пользователей, предлагая подобные бонусы и даже добавляя расширения Bing Wallpaper для браузера Chrome.

Для максимального участия пользователи могут установить Edge в качестве браузера по умолчанию и назначить Bing основной поисковой системой.