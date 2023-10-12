Microsoft решила научить вас установке Linux

Хотя Microsoft поощряет использование Linux, она также вставляет напоминания о своих приложениях и сервисах, включая Azure, Outlook и Teams, тонко заявляя о своем присутствии. Одним из предлагаемых Microsoft способов начать работу с Linux является использование подсистемы WSL, позволяющей запускать Linux параллельно с Windows.

Страница поддержки рассматривается некоторыми как способ дать устаревшим машинам с Windows вторую жизнь, особенно в связи с приближающимся окончанием поддержки Windows 7, 8 и 10. Страница получила от комментаторов в соцсетях положительную оценку за «дружественный подход к знакомству с Linux».