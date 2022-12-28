Microsoft сделала заполнение формул Excel еще проще

Microsoft сделала заполнение формул Excel еще прощеБухгалтерам понравится
Компания Microsoft объявила о том, что она делает автозаполнение Excel еще более “интеллектуальным”, по крайней мере, в веб-версии. Если вы введете знак равенства в ячейку, Excel для веб-версии попытается предложить, какой тип формулы вам следует использовать, учитывая данные, которые находятся вокруг нее
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Например, если у вас есть полный список квартальных показателей продаж и столбец в конце с надписью "Итого", Excel может предложить суммировать диапазон ячеек. Согласно сообщению в блоге Microsoft, в настоящее время эта функция работает только на английском языке и предлагает формулы sum, average, count, counta, min и max.
Есть еще "Formula by Example", позволяющая автоматически определять закономерности в данных и заполнять оставшуюся часть столбца. Да, что-то такое уже было, но Microsoft улучшила этот функционал.
Сообщение в блоге Microsoft также включает несколько других анонсов, касающихся Windows, Mac и веб-версии приложения.