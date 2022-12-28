Microsoft сделала заполнение формул Excel еще проще

Например, если у вас есть полный список квартальных показателей продаж и столбец в конце с надписью "Итого", Excel может предложить суммировать диапазон ячеек. Согласно сообщению в блоге Microsoft, в настоящее время эта функция работает только на английском языке и предлагает формулы sum, average, count, counta, min и max.

Есть еще "Formula by Example", позволяющая автоматически определять закономерности в данных и заполнять оставшуюся часть столбца. Да, что-то такое уже было, но Microsoft улучшила этот функционал.

Сообщение в блоге Microsoft также включает несколько других анонсов, касающихся Windows, Mac и веб-версии приложения.