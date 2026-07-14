Microsoft сильно упростит связь смартфонов с Windows 11

Одно из главных новшеств коснётся панели «Связь с телефоном» в меню «Пуск». Вместо простой информации об устройстве там появится лента последних действий смартфона. Можно будет просматривать сообщения или фото, не открывая отдельную программу.

Также в трее появится специальный значок телефона. По нажатию откроются быстрые настройки, в том числе режим «Не беспокоить», виброзвонок, поиск телефона, а также уровень заряда и статус подключения. Можно будет перетащить файл прямо на этот значок, и он мгновенно отправится на смартфон.