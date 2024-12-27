Microsoft сломала обновление безопасности Windows 11

По данным Microsoft, проблема возникает, когда установочник содержит обновления, выпущенные в период с 8 октября по 12 ноября. Устройства, установленные таким образом, могут не принимать дальнейшие обновления безопасности. Однако установки с помощью внутреннего инструмента или каталога обновлений Microsoft ничего не ломают. Ошибка также устраняется, если в установочный носитель включено обновление безопасности, выпущенное 10 декабря.

Эта проблема является последней в серии проблем с обновлением 24H2. Ранее пользователи сообщали о проблемах со звуком, производительностью в играх и совместимостью с некоторыми устройствами.