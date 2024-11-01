Microsoft согласилась обновлять вашу Windows 10, но лишь за 3000 р. ($30) в год

Опубликовано 01 ноября 2024, 19:051 мин.
Microsoft согласилась обновлять вашу Windows 10, но лишь за 3000 р. ($30) в годНа фоне приближения окончания срока службы
Microsoft готовится завершить поддержку Windows 10 14 октября 2025 года. Пользователи, не желающие обновляться до Windows 11, теперь могут продлить жизнь своей любимой ОС. Всего за $ 30 они могут приобрести план «Расширенных Обновлений Безопасности» (ESU), который предоставляет критические и важные обновления безопасности на один год.
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Согласно недавним данным, в одних лишь США более 59% компьютеров все еще используют Windows 10, что подчеркивает размеры рынка, который в течение года должен будет перейти на новую версию ОС. Плата в $ 30 за расширенную поддержку гарантирует, что пользователи смогут сохранить «некоторый уровень защиты» от уязвимостей, которые могут возникнуть после официального окончания поддержки.
Однако Microsoft ясно дала понять, что это единственный вариант без возможности продления. Людям дадут лишь год.
Источник:PCWorld
Автор:Максим Многословный
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