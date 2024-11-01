Microsoft согласилась обновлять вашу Windows 10, но лишь за 3000 р. ($30) в год

Согласно недавним данным, в одних лишь США более 59% компьютеров все еще используют Windows 10, что подчеркивает размеры рынка, который в течение года должен будет перейти на новую версию ОС. Плата в $ 30 за расширенную поддержку гарантирует, что пользователи смогут сохранить «некоторый уровень защиты» от уязвимостей, которые могут возникнуть после официального окончания поддержки.

Однако Microsoft ясно дала понять, что это единственный вариант без возможности продления. Людям дадут лишь год.