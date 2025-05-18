Microsoft согласилась отделить Teams от Office, чтобы избежать штрафа в Европе

Опубликовано 18 мая 2025, 17:151 мин.
Microsoft согласилась отделить Teams от Office, чтобы избежать штрафа в ЕвропеЧто хочет суд
Microsoft предложила новые меры, чтобы удовлетворить требования Европейской комиссии и избежать антимонопольного штрафа. Компания согласилась продавать пакеты Office 365 и Microsoft 365 без приложения Teams по сниженной цене.
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Также Microsoft позволит пользователям отказаться от Teams даже по уже действующим подпискам, упростит переход на другие сервисы и даст конкурентам больше возможностей для взаимодействия с продуктами Microsoft.
Эти шаги стали реакцией на жалобу Slack (сейчас принадлежит Salesforce), поданную в 2020 году. В ней утверждалось, что объединение Office и Teams мешает честной конкуренции.
Microsoft уже делала подобные шаги в 2023 году, начав продавать Office без Teams в Европе, а затем и по всему миру. Новые предложения должны окончательно решить спор с ЕС.
В Salesforce заявили, что будут внимательно изучать эти предложения.