Microsoft согласилась отделить Teams от Office, чтобы избежать штрафа в Европе

Также Microsoft позволит пользователям отказаться от Teams даже по уже действующим подпискам, упростит переход на другие сервисы и даст конкурентам больше возможностей для взаимодействия с продуктами Microsoft.

Эти шаги стали реакцией на жалобу Slack (сейчас принадлежит Salesforce), поданную в 2020 году. В ней утверждалось, что объединение Office и Teams мешает честной конкуренции.

Microsoft уже делала подобные шаги в 2023 году, начав продавать Office без Teams в Европе, а затем и по всему миру. Новые предложения должны окончательно решить спор с ЕС.

В Salesforce заявили, что будут внимательно изучать эти предложения.