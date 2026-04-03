Microsoft создала ИИ, который расшифровывает часы аудио за секунды

Опубликовано 03 апреля 2026, 13:571 мин.
Microsoft создала ИИ, который расшифровывает часы аудио за секундыИ не только
Microsoft представила ИИ-модели собственной разработки. Одна из них — MAI-Transcribe-1, которую явно оценят частые посетители конференций.
MAI-Transcribe-1 умеет быстро превращать речь в текст на 25 языках мира. Расшифровка занимает секунды, даже если исходная запись длилась несколько часов.
Вместе с ней компания выпустила ещё две модели.
**MAI-Voice-1 **— создаёт «очень реалистичную речь», даже сохраняя характер и эмоции говорящего. Достаточно одной минуты исходной записи.
MAI-Image-2 — генерирует картинки по текстовому описанию. Она, как отмечают разработчики, особенно хороша в естественном освещении, оттенках кожи и чётком тексте внутри изображений.