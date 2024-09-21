Приложение, которое тестировалось почти год, имеет настраиваемый домашний экран, поддержку нескольких мониторов и перенаправление USB-устройств. Это позволяет пользователям подключать локальные устройства, такие как веб-камеры, накопители и принтеры, к своим облачным ПК так, как если бы они были физически подключены.

Хотя Microsoft уже много лет предлагает решения для удаленных рабочих столов, новое приложение расширяет функциональность для пользователей, подключающихся к рабочим ПК с личных устройств.

Приложение уже доступно в Microsoft Store и Apple App Store, версия для Android вышла в публичную бету.