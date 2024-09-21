Опубликовано 21 сентября 2024, 13:301 мин.
Microsoft создала приложение «для всего» — iPhone, Mac и Android-устройстаСвоеобразный “хаб”
Microsoft представила новое приложение для Windows, предназначенное в качестве «центрального хаба» для потоковой передачи сред Windows из таких служб, как Windows 365 и Azure Virtual Desktop. Однако в настоящее время приложение ограничено рабочими и школьными учетными записями Microsoft, и нет никаких признаков того, что поддержка обычных учёток будет добавлена в будущем, как отмечает Том Уоррен из The Verge.
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Приложение, которое тестировалось почти год, имеет настраиваемый домашний экран, поддержку нескольких мониторов и перенаправление USB-устройств. Это позволяет пользователям подключать локальные устройства, такие как веб-камеры, накопители и принтеры, к своим облачным ПК так, как если бы они были физически подключены.
Хотя Microsoft уже много лет предлагает решения для удаленных рабочих столов, новое приложение расширяет функциональность для пользователей, подключающихся к рабочим ПК с личных устройств.
Приложение уже доступно в Microsoft Store и Apple App Store, версия для Android вышла в публичную бету.