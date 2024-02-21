Microsoft «убьет» Publisher спустя 35 лет на Windows

Выпущенный в 1991 году для Windows 3.0, Publisher занял свою нишу как бюджетный инструмент дизайна, используемый в основном для создания информационных бюллетеней. Не обладая расширенными возможностями программ профессионального уровня, таких как QuarkXPress, он завоевал популярность благодаря своей доступности и низкой цене. Со временем Publisher вошел в состав пакета Microsoft Office и с течением времени получал обновления, а последняя версия в настоящее время доступна в Microsoft 365.

Однако в 2026 году его путь подходит к концу. «Срок службы Microsoft Publisher подходит к концу», — официально объявила компания. «После октября он больше не будет входить в состав Microsoft 365 или поддерживаться в локальных пакетах». Хотя существующие пользователи могут продолжать пользоваться программой до этого момента, ее дальнейшая поддержка остается неясной.

Эта новость оставляет у многих пользователей вопросы, в частности, о судьбе существующих файлов .pub. Предложенные Microsoft альтернативы — Word и онлайн-инструменты для дизайна — могут не обладать той же функциональностью, что и их специфические потребности.

Хотя бесплатные варианты вроде LibreOffice Draw и платные решения вроде CorelDraw могут пытаться импортировать файлы .pub, идеальная совместимость не гарантируется. До официального прекращения работы остается более двух лет, поэтому у пользователей есть время изучить альтернативные варианты и перенести свой контент.