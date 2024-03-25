Microsoft удалила WordPad, но обновила Блокнот: нужен ли Word?

Блокнот, базовый текстовый редактор, представленный в 1983 году, получил значительное обновление. Вскоре в нем появится проверка орфографии — функция, ранее доступная только в Word и других модулях Office. Это может стать решающим фактором для пользователей, которым нужен легкий редактор с базовой функциональностью.

В настоящее время эта функция доступны для «инсайдеров» Windows, а в будущем, вероятно, будут перенесены в стабильную версию Windows 11. При этом Microsoft удалила WordPad из Windows 11, несмотря на протесты пользователей. WordPad был более продвинутым текстовым редактором, чем «Блокнот», с такими функциями, как форматирование шрифтов, таблицы и изображения.

Microsoft утверждала, что WordPad — это устаревшая функция и что пользователи могут перейти на Word или другие альтернативы. Однако многие пользователи сочли WordPad легким и удобным инструментом для выполнения основных задач.

Усовершенствования «Блокнота» и удаление WordPad поднимают вопрос о том, нужен ли еще Word. Для многих пользователей может быть достаточно «Блокнота» с проверкой орфографии и автокоррекцией. Тем не менее Word остается лучшим выбором для пользователей, которым нужны такие расширенные возможности, как форматирование, сложный макет документа, или интеграция с другими приложениями Office.