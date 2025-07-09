Microsoft устранила 137 обычных и 14 критических уязвимостей

Особое внимание стоит уделить уязвимости CVE-2025−49 719 в SQL Server. Патчи для неё вышли для версий начиная с 2016 года.

Microsoft также закрыла опасную уязвимость CVE-2025−47 981, которая позволяет удалённо запускать вредоносный код на Windows 10 и Windows Server без авторизации. Её оценили почти в максимальный балл опасности 9.8 из 10.

Кроме того, исправлены четыре критические уязвимости в Microsoft Office, которые можно использовать через предварительный просмотр файлов. Ещё одна важная проблема — баг в Microsoft Configuration Manager, который позволяет атакующим получать полный контроль над сетью предприятия.