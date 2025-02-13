Приложения
Опубликовано 13 февраля 2025, 12:00
1 мин.

Microsoft устранила 4 критические уязвимости

И 55 недостатков безопасности
Последнее обновление безопасности от Microsoft устраняет 55 уязвимостей, включая четыре критических дефекта нулевого дня — два из них активно использовались в кибератаках.
Microsoft устранила 4 критические уязвимости
© Ferra

Среди исправлений 22 уязвимости позволяли удаленно выполнить код, а 19 могли позволить злоумышленникам получить более высокие системные привилегии. Три из них были классифицированы как «Критические».

Два активно эксплуатируемых «нулевых дня»:

CVE-2025−21 391 — недостаток в Windows Storage, позволяющий злоумышленникам удалять файлы, что может привести к сбоям в работе системы.

CVE-2025−21 418 — уязвимость в Windows Ancillary Function Driver, позволяющая хакерам получить полный доступ к системе.

Два других раскрытых «нулевых дня»:

CVE-2025−21 194 — дефект безопасности в Microsoft Surface, который может позволить злоумышленникам обойти защиту UEFI, связанный с предыдущими уязвимостями «PixieFail».

CVE-2025−21 377 — ошибка подмены хэша NTLM, которая может позволить хакерам украсть учетные данные при взаимодействии пользователя с вредоносным файлом.

Microsoft рекомендует пользователям немедленно обновить свои системы, чтобы оставаться защищенными.

Источник:BleepingComputer
Автор:Максим Многословный
Теги:
#уязвимость
,
#Microsoft