Приложения
Опубликовано 02 июля 2026, 15:13
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Microsoft уволит почти 6000 человек

2,5% сотрудников
По данным СМИ, Microsoft готовит новую волну сокращений. Под очередные увольнения могут попасть около 2,5% работников. При нынешней численности персонала это около 5,7 тысячи сотрудников. Официального заявления от компании не было.
Microsoft уволит почти 6000 человек

© Ferra.ru

Как пишут СМИ, сокращения затронут разные отделы. Сильнее всего пострадают отделы продаж, консалтинга и игровое подразделение Xbox. На этом фоне в Сети вспомнили слова Microsoft, мол, некоторые должности становятся «ненужными» из-за внедрения ИИ-помощников вроде Copilot.

Предыдущее массовое сокращение прошло в июле 2025 года. Тогда компания попрощалась с около 4% персонала.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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