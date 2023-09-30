Microsoft уже с 1 октября перестанет продлевать лицензии компаниям из России

Первоначальная информация была опубликована изданием TelecomDaily, в которой говорилось, что Microsoft больше не будет принимать платежи в виде банковского перевода на местный банковский счет в качестве способа оплаты своих услуг в России. В результате после 30 сентября клиенты не смогут продлить существующие подписки.

Минцифры России заявило, что изучает ситуацию для уточнения деталей. Министр Максут Шадаев отметил, что в России существуют альтернативы программному обеспечению Microsoft и что правительство готовилось к этому событию в течение полутора лет. В связи с подобной ситуацией многие переходят на российские операционные системы на базе Linux.