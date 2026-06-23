Microsoft вернула ИИ-помощника Copilot в Windows 11, но не в Европе

Раньше Copilot ставился через магазин приложений Microsoft Store, и его можно было отключить. Теперь Microsoft «прикрепляет» установку к обновлению офисных программ (Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Teams). Как пишут СМИ, помощник появится на компьютерах, где используются коммерческие версии Microsoft 365. В период с середины июня по середину июля.

Сисадмин компании, правда, может отключить ИИ в специальной панели управления. Но сделать это непросто, так как настройки разбросаны по разным разделам.

А, да. Пользователи в странах Европейского союза пока защищены от этой навязчивой установки. СМИ предполагают, что из-за местных законов о конкуренции, которые уже не раз мешали Microsoft «так агрессивно внедрять свои продукты».

Также обновление не коснётся обычных пользователей Windows 11.