Приложения
Опубликовано 23 июня 2026, 18:00
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Microsoft вернула ИИ-помощника Copilot в Windows 11, но не в Европе

Из-за законов
В апреле Microsoft под давлением общественности разрешила удалять ИИ-помощника Copilot из Windows 11. Однако уже через два месяца Copilot возвращается. Теперь способ установки изменился. И остановить его сложнее… но не для всех.
Microsoft вернула ИИ-помощника Copilot в Windows 11, но не в Европе

© Microsoft

Раньше Copilot ставился через магазин приложений Microsoft Store, и его можно было отключить. Теперь Microsoft «прикрепляет» установку к обновлению офисных программ (Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Teams). Как пишут СМИ, помощник появится на компьютерах, где используются коммерческие версии Microsoft 365. В период с середины июня по середину июля.

Сисадмин компании, правда, может отключить ИИ в специальной панели управления. Но сделать это непросто, так как настройки разбросаны по разным разделам.

А, да. Пользователи в странах Европейского союза пока защищены от этой навязчивой установки. СМИ предполагают, что из-за местных законов о конкуренции, которые уже не раз мешали Microsoft «так агрессивно внедрять свои продукты».

Также обновление не коснётся обычных пользователей Windows 11.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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