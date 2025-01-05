Microsoft вложит $80 млрд в ИИ до июня этого года

Президент компании Брэд Смит назвал ИИ «электричеством нашей эпохи» и подчеркнул, что Соединенные Штаты «должны стать лидером» в развитии ИИ. Он призвал правительство увеличить финансирование исследований через университеты и научные фонды.

Смит подчеркнул глобальную гонку между США и Китаем за доминирование в системах ИИ, отметив стратегию Китая по субсидированию инфраструктуры ИИ для развивающихся стран. Он призвал США «действовать быстро»

Сроки получения прибыли от этой затеи озвучены не были.