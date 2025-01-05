Microsoft вложит $80 млрд в ИИ до июня этого года

Опубликовано 05 января 2025, 03:001 мин.
Microsoft вложит $80 млрд в ИИ до июня этого годаДо июня 2025 года
Microsoft планирует потратить 80 миллиардов долларов на искусственный интеллект (ИИ) до июня. Инвестиции будут направлены на создание центров обработки данных ИИ, обучение моделей и развертывание облачных инструментов ИИ по всему миру.
Президент компании Брэд Смит назвал ИИ «электричеством нашей эпохи» и подчеркнул, что Соединенные Штаты «должны стать лидером» в развитии ИИ. Он призвал правительство увеличить финансирование исследований через университеты и научные фонды.
Смит подчеркнул глобальную гонку между США и Китаем за доминирование в системах ИИ, отметив стратегию Китая по субсидированию инфраструктуры ИИ для развивающихся стран. Он призвал США «действовать быстро»
Сроки получения прибыли от этой затеи озвучены не были.