Microsoft внедрила ИИ в облачное хранилище OneDrive

Переработанное веб-приложение OneDrive теперь более точно соответствует интерфейсу Windows 11 и последним обновлениям приложений Office. Среди заметных дополнений - управляемый искусственным интеллектом раздел рекомендаций по файлам «Для вас», в котором выделяются файлы, связанные с работой, независимо от их расположения - в OneDrive, Teams или в других местах.

Пользователи теперь могут персонализировать цвета папок, что делает совместную работу более наглядной. Кроме того, начиная с декабря OneDrive позволит пользователям открывать различные типы документов непосредственно в собственных настольных приложениях, включая файлы CAD и PDF. В меню мультимедиа будут объединены все фотографии и видеозаписи для более удобного доступа. Эти усовершенствования также распространятся на Microsoft Teams и раздел навигации по файлам в Outlook.