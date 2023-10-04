Microsoft внедрила ИИ в облачное хранилище OneDrive

Microsoft внедрила ИИ в облачное хранилище OneDriveВ ближайшее время
Microsoft представляет третье поколение облачного хранилища OneDrive, в котором появятся функции, основанные на искусственном интеллекте, новый дизайн и значительные улучшения для обмена и использования бизнес-документов.
Переработанное веб-приложение OneDrive теперь более точно соответствует интерфейсу Windows 11 и последним обновлениям приложений Office. Среди заметных дополнений - управляемый искусственным интеллектом раздел рекомендаций по файлам «Для вас», в котором выделяются файлы, связанные с работой, независимо от их расположения - в OneDrive, Teams или в других местах.
Пользователи теперь могут персонализировать цвета папок, что делает совместную работу более наглядной. Кроме того, начиная с декабря OneDrive позволит пользователям открывать различные типы документов непосредственно в собственных настольных приложениях, включая файлы CAD и PDF. В меню мультимедиа будут объединены все фотографии и видеозаписи для более удобного доступа. Эти усовершенствования также распространятся на Microsoft Teams и раздел навигации по файлам в Outlook.
В ближайшем будущем Microsoft планирует интегрировать в OneDrive систему искусственного интеллекта Copilot, которая будет ежедневно предоставлять дайджесты изменений и комментариев к документам, интеллектуально организованные с учетом контекста и актуальности.