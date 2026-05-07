Microsoft внезапно отказалась от специального ИИ для Xbox

В своём сообщении Шарма объяснила, что Xbox нужно сосредоточиться на «более важных задачах»: быстрее развивать сервисы, лучше взаимодействовать с игроками и упростить работу для разработчиков. В рамках этих изменений компания будет отказываться от функций, которые «не соответствуют новой стратегии». Copilot на мобильных устройствах также постепенно закроют.

Специальная версия Copilot задумывалась как помощник для игроков: он мог бы подсказывать, как проходить игры, например.

При этом тестовые версии Copilot уже запускались на ПК и портативных консолях, как пишут СМИ. Их дальнейшая судьба пока неизвестна.