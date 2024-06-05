Microsoft вновь начала агрессивно рекламировать Windows 11 владельцам «десятки»

Баннеры различаются в зависимости от аппаратной совместимости устройства. На неподдерживаемых ПК появляется предупреждение о том, что они не будут получать обновления, в то время как на поддерживаемых ПК появляется предложение запланировать обновление до Windows 11.

Несмотря на то, что Windows 10 продолжает доминировать на рынке, Microsoft стремится перевести пользователей на свою последнюю операционную систему. До окончания поддержки Windows 10 осталось чуть больше года, поэтому пользователям предлагается принять решение о переходе на Windows 11 или покупке расширенных обновлений безопасности, и это предложение тоже не вечно.