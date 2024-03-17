Всплывающее окно, напоминающее тактику, используемую вредоносными программами, появляется в правом нижнем углу экрана. Оно предлагает обманчивое сообщение: «Общайтесь с GPT-4 бесплатно в Chrome! Получите сотни ежедневных чатов с искусственным интеллектом Bing». При нажатии на кнопку «Да» происходит двойное подтверждение: поисковая система по умолчанию автоматически переключается на Bing, а в Chrome устанавливается расширение Bing. Затем появляется дополнительное всплывающее окно от самого Chrome, предлагающее подтвердить смену поисковой системы. Здесь Microsoft пытается отговорить пользователей от возврата к прежней версии с помощью сообщения, которое гласит: «Подождите — не меняйте обратно!».

Компания Microsoft, связавшись с Windows Latest, защитила всплывающее окно как одноразовое уведомление, предлагающее пользователям «выбор».