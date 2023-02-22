Microsoft встроила бесплатный VPN в браузер Edge

19:44, 22 февраля 2023
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Microsoft встроила бесплатный VPN в браузер EdgeНо он не поможет обойти блокировки
Microsoft совместно с компанией Cloudflare создала VPN-сервис специально для браузера Edge версии 110. Приложение, встроенное в браузер, называется Secure Network.
Фото: Arstechnica.com
Особенность этого VPN не в обходе ограничений и доступе к запрещённым сайтам — сделать это не получится. Данный VPN-сервис защищает конфиденциальность: система автоматически выбирает сервер в регионе пользователя и обеспечивает безопасную работу в общедоступных сетях.
VPN Secure Network в браузере Edge поддерживает три режима работы: «Выбранные сайты», «Оптимизированный» и «Все сайты». В бесплатном тарифе доступен 1 ГБ защищённого трафика.
Источник:Dr.Windows
Автор:Андрей КадуковТеги:
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#EDGE