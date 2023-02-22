Приложения
19:44, 22 февраля 2023
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Microsoft встроила бесплатный VPN в браузер Edge

Но он не поможет обойти блокировки

Microsoft совместно с компанией Cloudflare создала VPN-сервис специально для браузера Edge версии 110. Приложение, встроенное в браузер, называется Secure Network.

Microsoft встроила бесплатный VPN в браузер Edge

Фото: Arstechnica.com

Особенность этого VPN не в обходе ограничений и доступе к запрещённым сайтам — сделать это не получится. Данный VPN-сервис защищает конфиденциальность: система автоматически выбирает сервер в регионе пользователя и обеспечивает безопасную работу в общедоступных сетях.

VPN Secure Network в браузере Edge поддерживает три режима работы: «Выбранные сайты», «Оптимизированный» и «Все сайты». В бесплатном тарифе доступен 1 ГБ защищённого трафика.

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