Microsoft встроила бесплатный VPN в браузер Edge

Особенность этого VPN не в обходе ограничений и доступе к запрещённым сайтам — сделать это не получится. Данный VPN-сервис защищает конфиденциальность: система автоматически выбирает сервер в регионе пользователя и обеспечивает безопасную работу в общедоступных сетях.

VPN Secure Network в браузере Edge поддерживает три режима работы: «Выбранные сайты», «Оптимизированный» и «Все сайты». В бесплатном тарифе доступен 1 ГБ защищённого трафика.